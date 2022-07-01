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​Банк Уралсиб в Екатеринбурге принял участие в «Конвейере вакансий» УрГЭУ

Банк Уралсиб принял участие в «Конвейере вакансий»

​Банк Уралсиб в Екатеринбурге принял участие в «Конвейере вакансий» УрГЭУ
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб принял участие в марафоне «Конвейер вакансий» Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), который проходил в рамках ежегодной Ярмарки вакансий Университета. В течение июня 2022 г. работодатели принимали участие в государственных экзаменационных комиссиях (ГЭК) – защите выпускных квалификационных работ (ВКР) и сдаче государственных экзаменов (ГИА).

По сложившейся традиции представители Уралсиба каждый год участвуют в Ярмарке вакансий УрГЭУ. В текущем году сотрудники Банка приняли участие в защитах ВКР студентами специальности «Финансы и кредит». По итогам защиты самые активные студенты были приглашены в Уралсиб на очное собеседование для обсуждения возможности дальнейшего трудоустройства.

«Данное мероприятие очень полезно для нас как для работодателя. То, какую тему выбрали студенты, как отвечали на вопросы членов комиссии, какие материалы использовали для квалификационной работы, все это очень показательно и дает нам возможность оценить ребят как потенциальных сотрудников Банка. У студентов уже есть понимание банковской сферы, общие знания о банковских продуктах, что поможет более быстро втянуться и адаптироваться на работе. Мы всегда рады принять на работу активных и талантливых ребят профильного ВУЗа, с которым уже сотрудничаем не первый год», – отметила Дарья Деменева, главный менеджер по работе с персоналом Урало-Сибирского региона ПАО "БАНК УРАЛСИБ".


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Сегодня в 16:54, просмотров: 85, комментариев: 0
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