СНГБ предлагает дополнительный кэшбек до 8% на мебель и товары для дома

Лето – это жаркая пора, дачный сезон и время побеспокоиться о покупках: садовая мебель и инвентарь, мангал, аксессуары для бани и другие полезные вещи, которые упростят жизнь и добавят комфорта и уюта на даче!
Для вас предложения от известных интернет-магазинов с дополнительным кэшбэком до 8% СНГБ-бонусов/миль в категории «Мебель и товары для дома»:
- Hoff– до 8% бонусов/миль;
- Магазин напольных покрытий «IdealПол»– до 3% бонусов/миль;
- Askona– до 4,3% бонусов/миль;
- Аквафор – до 6,4% бонусов/миль;
- Сантехника Тут– до 5,6% бонусов/миль;
- Центр теплых полов «ТермON» – до 2% бонусов/миль;
- MELEON – до 8% бонусов/миль;
- АКСОН– до 3,58% бонусов/миль;
- Другие интернет-магазины*.
Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?
1.Зайдите в приложение «СНГБ Онлайн».
2.Выберите раздел «Кэшбэк».
3.Кликните «В СНГБ-Маркет».
4.Кликните раздел «Мебель и товары для дома».
5.Выберете нужный магазин и пройдите по ссылке.
6.Оплатите картой СНГБ и ожидайте начисления бонусов/ миль.
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В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Мой офис» → «Карты» → «Действия» → «Подключить программу лояльности».
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*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Кэшбэк» → «В СНГБ-Маркет» → «Мебель и товары для дома».