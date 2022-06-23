Энергетики Россетей провели учения в ХМАО

Компания «Россети Тюмень» провела специализированную тренировку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Совместно с оперативным персоналом «Роснефти», Магистральных электрических сетей Урала и Тюменским РДУ энергетики устранили условную нештатную ситуацию в Тюменской энергосистеме. Угрозы нарушения работы нефтяных месторождений были устранены на 4 высоковольтных подстанциях.

В ходе тренировки персонал электросетевых предприятий и нефтяники отрабатывали экстренное снижение энергопотребления. В оперативном сбросе нагрузки более чем на 100 МВт, необходимом для сохранения работоспособности оборудования нефтепромысла, принял участие оперативный персонал: диспетчеры и электромонтеры. Эффективное взаимодействие трех организаций позволило устранить условную нештатную ситуацию в полтора раза быстрее регламентированного срока.

Напомним, что с начала 2022 года состоялось уже более 90 тренировок, в ходе которых компания «Россети Тюмень» отрабатывает совместные действия с оперативными службами, крупнейшими потребителями, социально значимыми объектами, муниципальными образованиями и контролирующими органами. Эффективное сотрудничество организаций способствует обеспечению надежного электроснабжения жителей и предприятий Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.