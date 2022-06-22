Энергетики планируют завершить ремонт на ГРЭС-2 через 70 суток

16 июня начался расширенный текущий ремонт энергоблока №4 ПСУ-810 МВт. Энергетики планируют завершить его через 70 суток.

После проведения углубленной диагностикиоборудования, на блоке предстоит выполнить большой объем ремонтных работ. Среди них: экспертиза промышленной безопасности 22сосудов и 39 трубопроводов, замена 12 перепускных труб конвективного пароперегревателя высокого давления, вскрытие всех цилиндров турбины для проведения контроля металла и проверки высокотемпературных ступеней роторов.

С 20 июня на Сургутской ГРЭС-2 начались работы по диагностике дымовых труб энергоблков ПГУ, а следом – бороскопическая инспекция в соответствии с техническим регламентом.

С 11 июля энергетики приступят к ремонту теплосети в ходе которого будет проведена ревизия запорной арматуры, установка и проверка индикаторов коррозии, ремонт тепловой изоляции внутренней теплосети и насосного парка. Работы завершат к 25 июля.