Новый продукт по выгодной ставке от Газпромбанка

Программа льготного кредитования специалистов IT -сферы стартовала. Приобрести квартиру от застройщика становится всё проще. Одобренную сумму можно потратить на приобретение жилья на первичном рынке. Воспользуйтесь предложением и рассмотрите покупку квартиры в доме «Severin».

Объект расположен в 30 микрорайоне города Сургута: собственный мини-парк в закрытом дворе, видеонаблюдение, скейт-парк, детские и спортивные площадки с тарзанкой, велодорожки, колясочная, парковки вынесены за пределы двора. Менеджер отдела продаж подберет планировку, которая подойдет именно для вас и вашей семьи.

Если IT компания входит в перечень аккредитованных Минцифрой России, уже сейчас можно выбрать планировку в доме «Severin», а также подать заявку на ипотечный кредит по выгодной ставке:

4,5% при наличии страхования

5% при отсутствии страхования

Первоначальный взнос от 15%.

В качестве первого взноса специалисты IT могут также использовать материнский (семейный) капитал частично или в полном объеме. Срок кредитования до 30 лет. Узнать, входит ли ваша компания в список аккредитованных можно на сайте спроси.дом.рф. Для этого понадобится ИНН организации.

Более подробную информацию вы можете получить также у менеджера по номеру: 8 (3462) 77-95-50 или в офисе по адресу: ул. Ивана Захарова 9/2.