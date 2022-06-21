Клиенты СНГБ получат бонусы при лечении в центре «Биомедицина»

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Биомедицина – крупнейший в Югре частный лечебно-диагностический центр. К вашим услугам:

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консультативный приём врачей различных профилей;

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Успейте воспользоваться летними предложениями от Биомедицины:

скидка 1000 рублей по воскресеньям на любое исследование МРТ (кроме комплексных);

50% скидки на лазерное омоложение;

первичная консультация педиатра всего 1 000 рублей;

консультация онколога и маммолога-онколога - 1 100 рублей;

первичная консультация инфекциониста - 1 800 рублей;

первичная консультация кардиолога - 1 800 рублей;

Подробнее на сайте: биомедицина.рф или по телефону: +7 (3462) 50-00-55.

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