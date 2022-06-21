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Сбер обеспечит 1 млн POS-терминалов системой генерации QR-кодов для оплаты SberPay до конца 2022 года

В 2023 году Сбер планирует оснастить оплату по QR-коду весь парк своих POS-терминалов эквайринга

Сбер обеспечит 1 млн POS-терминалов системой генерации QR-кодов для оплаты SberPay до конца 2022 года
Фото: Сбер

До конца 2022 года на 1 млн POS-терминалов эквайринга по всей стране появится возможность оплачивать покупки с помощью сервиса «SberPay оплата по QR». На терминалах при оплате будет генерироваться QR-код. А в 2023 году Сбер планирует оснастить этой технологией весь парк своих POS-терминалов эквайринга.

«SberPay оплата по QR» всё чаще используется при оплате товаров и услуг. Клиенту достаточно считать QR-код камерой своего телефона и оплатить покупку в один клик в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Такие платежи доступны для владельцев как iPhone, так и смартфонов на Android, а бонусы от СберСпасибо начисляются как при оплате картой.

Параллельно в Сбере развивается технология QR-оплаты, когда клиент сам генерирует QR-код в приложении СберБанк Онланйн (iOS или Android.), после чего кассир считывает его с экрана смартфона для оплаты обычным сканером на кассе. Персональным QR-кодом покупателя можно расплатиться в крупных торговых сетях — например, в «Азбуке вкуса», в которой с момента подключения данного сервиса число оплат и обороты по QR увеличились более чем втрое и продолжают расти.

Оплата таким методом проходит быстрее, чем стандартное сканирование QR-кода на кассе. Данный способ оплаты абсолютно безопасен, так как ваш персональный QR-код каждый раз обновляется, поэтому его не получится скопировать, чтобы совершить платёж. При этом оплата пройдет даже без доступа в интернет.

Сбер продолжает развивать SberPay — инновационную технологию оплаты покупок онлайн и офлайн, которой пользуются уже 20 млн россиян. Помимо популярного сервиса оплаты в интернет-магазинах, сегодня в SberPay входят сервис бесконтактной оплаты телефоном «SberPay оплата по QR» и биометрическая система «Оплата одним взглядом».

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

«Мы продолжаем развивать удобные и безопасные технологии оплаты мобильными устройствами, которые не требуют использования пластиковых карт. Вывод технологии "SberPay оплата по QR" на наш парк POS-терминалов эквайринга сделает наши услуги более доступными для покупателей и позволит платить с помощью телефона везде, где раньше можно было использовать только банковскую карту».

Виктория Лубнина, старший вице-президент по финансам «Азбуки вкуса»:

«Для нас всегда в приоритете удобство и комфорт клиентов. Технология QR-оплаты — отличная альтернатива недоступным сейчас способам быстрых платежей через мобильный телефон. Мы видим хороший отклик покупателей и продолжим развивать это направление вместе с лидерами финтеха».


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Сегодня в 15:15, просмотров: 130, комментариев: 0
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