Уралсиб Premium Bank провел серию бизнес-завтраков в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Уфе с потенциальными клиентами сегмента Premium. Главной темой диалога на мероприятиях стали инвестиции и разбор перспектив, которые открывает для инвесторов в этом году российский фондовый рынок.

В условиях неопределенности и экономической турбулентности одними из ключевых задач для клиента становятся защита своего капитала и выбор инвестиционной стратегии, соответствующей его отношению к риску.

Эксперты банка познакомили гостей с актуальными инструментами и программами Уралсиба в сегменте Premium, которые учитывают ситуацию на финансовых рынках, эффект санкционной политики западных стран и прогнозы аналитического подразделения банка.

«Еще несколько месяцев назад банкам не составляло большого труда заинтересовать клиентов сегмента Premium привлекательно высокими ставками по срочным вкладам и накопительным счетам, однако сейчас ситуация кардинально изменилась, – комментирует выбор инвестиционной тематики для бизнес-завтраков Ирина Зехельсшлосс, руководитель Уралсиб Premium Bank. – Теперь перед вкладчиками стоит непростая задача найти для себя оптимальный вариант вложения денег, который бы позволил получать привлекательную доходность без существенного увеличения рисков. Особую актуальность в этой непростой ситуации приобретает комплексный подход, который помимо классических банковских продуктов, включает набор стратегий доверительного управления, линейки инвестиционных фондов и страховые продукты – ИСЖ, НСЖ».

Все перечисленное доступно для клиентов Уралсиб Premium Bank.Банк обладает необходимыми для этого опытом работы на фондовых рынках и уровнем инвестиционной экспертизы. Совместно со своим персональным менеджером клиент сегмента Premium может сформировать диверсифицированный портфель, который, с одной стороны, сможет сохранить его капитал во времена финансовой нестабильности, а с другой стороны, позволит продемонстрировать привлекательную доходность на комфортном сроке инвестирования.