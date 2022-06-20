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Сбер и ФНС упростили налоговый вычет за инвестиции

Сбер и ФНС помогут инвесторам быстро получить налоговый вычет

Сбер и ФНС упростили налоговый вычет за инвестиции
Фото: Сбер

Сбер в партнёрстве с Федеральной налоговой службой России запустил новый продукт - «Упрощённый налоговый вычет за инвестиции с самостоятельным управлением», который в несколько раз ускоряет получение налогового вычета для инвесторов.

Владелец индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) теперь может получить на свой банковский счёт вычет за инвестиции (до 52 000 рублей в год) без личного визита в налоговую службу. Сбер, на основании данных, хранящихся в системах банка, сам сформирует пакет сведений, необходимых для получения вычета и отправит его в налоговую в электронном виде. Клиенту останется лишь подписать автоматически предзаполненное заявление электронной подписью в личном кабинете ФНС, что занимает всего несколько минут. ФНС в течение 30 дней проверит его, а затем в течение 15 дней после принятия положительного решения перечислит положенную сумму вычета.

Важно отметить, что суммы к возмещению клиентам могут быть скорректированы ФНС с учётом задекларированных доходов, либо в вычете может быть отказано при невыполнении условий предоставления вычета.

Пётр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка:

«По инвестициям, размещенным нашими клиентами в 2021 году, мы уже отправили в ФНС 260 тысяч пакетов сведений для предоставления налогового вычета на общую сумму возмещения в 5 миллиардов рублей.

Такое взаимодействие выгодно всем участникам процесса: нашим клиентам не нужно самим заполнять декларацию 3-НДФЛ и предоставлять бумажные документы в ФНС, а у налоговой инспекции, поскольку от Банка она получает информацию в электронном виде, сокращается срок проверки поданных сведений с трёх месяцев до одного и возврат налога происходит значительно быстрее.»

Михаил Сергеев, начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России:

«Возможность повсеместного использования упрощенного порядка получения вычетов по НДФЛ напрямую зависит от вовлеченности в процесс банков/брокеров, являющихся источниками необходимых для подтверждения права на вычет сведений.

Участие Сбера, являющегося крупнейшим банком и организацией с обширной клиентской сетью, в рассматриваемом взаимодействии позволит получить налоговые вычеты упрощенно значительному количеству физических лиц.»


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Сегодня в 17:02, просмотров: 57, комментариев: 0
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