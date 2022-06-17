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Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке

Клиенты банка Уралсиб могут получить выгодные годовые проценты для ипотеки

Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь составляет 10,85% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») осталась на уровне 5,69% годовых. Кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» предоставляются по действующей ставке 8,69% годовых.

Также снижен размер минимального первоначального взноса при покупке строящегося или готового жилья, а также целевом кредитовании под залог недвижимости, при наличии полного пакета документов: до 15% (20% при приобретении апартаментов) – для заемщиков, работающих по найму, до 40% – для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 14:55, просмотров: 90, комментариев: 0
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