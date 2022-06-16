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Сбер разработал аналитическую платформу для правительств регионов

Сбер представил новую систему для мониторинга и оценки реального экономического состояния субъектов РФ

Сбер разработал аналитическую платформу для правительств регионов
Фото: Сбер

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер представил новую информационно-аналитическую панель для мониторинга и оценки реального экономического состояния субъектов РФ на основе больших данных.

Панель разработана для правительств регионов и включает в себя такие параметры, как исследование уровня благосостояния (медианные и среднемесячные зарплаты, расходы и траты), финансовый поток (суммы снятия наличных и траты по картам), миграцию населения (сколько человек въехало и выехало из региона), затраты на спорт и культуру.

Информация в панели представлена с различным уровнем детализации и агрегации показателей — от общих данных по региону и до уровня муниципалитетов, видов деятельности, категорий населения и так далее.

В отличие от социальных опросов, маркетинговых исследований и официальной статистики, информация в панели предоставляется оперативно, в удобном для восприятия формате, а данные покрывают все аспекты исследования.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодня оценка состояния субъектов и поиск новых точек роста для них важны как никогда. Наш новый инструмент позволяет представителям власти отслеживать реальный уровень благосостояния и удовлетворённости людей в динамике, что помогает находить верные решения для развития региона и повышения качества жизни населения».

Сервис предоставляет актуальную информацию об экономическом состоянии субъекта РФ здесь и сейчас, анализируя огромный массив обезличенных данных, — именно это отличает продукт от результатов соцопросов, маркетинговых исследований и открытых статистических данных.

Данные, представленные в рамках панели, уже помогают принимать верные решения и работают на благо общества.

Так, например, Департамент экономики и развития правительства Москвы/Аналитический центр Москвы анализирует оперативные данные банковской статистики как один из источников получения максимально оперативной информации о состоянии экономики города.

Анастасия Алехнович, заместитель генерального директора, Аналитический центр Москвы:

«Оперативные данные банковской статистики помогают нам детальнее понимать процессы, происходящие в отраслях экономики, вовремя получать и фиксировать сигналы, например, о сокращении средней выручки предприятий, наращивании кассовых разрывов, снижении средних зарплат и занятости. Это нам позволяет выделять проблемные зоны для дальнейшего анализа процессов, происходящих в отраслях, а также вырабатывать меры поддержки и оценивать их эффективность. Также важны, например, данные и о потребительском поведении различных групп населения по полу, возрасту или объёму доходов, ведь анализ изменений потребительского спроса нам позволяет более точно оценить процессы трансформации и восстановления экономики».

Полный перечень исследуемых параметров доступен в демоотчёте на сайте СберАналитики. Информация агрегируется и структурируется на основе анализа большого массива обезличенных данных о фактическом финансовом поведении населения и организаций. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (№№ 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие платформы.


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Сегодня в 16:03, просмотров: 181, комментариев: 0
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