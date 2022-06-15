Зарплатные клиенты Сургутнефтегаз банка получат возможность взять кредит с выгодной ставкой

Зарплатные клиенты Сургутнефтегазбанка могут взять потребительский кредит на год по ставке всего от 7,77%* годовых с учётом страховки. Оформить заявку.

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*Процентная ставка 7,77% годовых действует для зарплатных клиентов при оформлении кредита на сумму свыше 300 000 руб. при сроке кредита до 1 года и условии оформления страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» в АО БАНК «СНГБ» на весь срок пользования кредитом. Если клиент не относится к категории «Зарплатный клиент» размер процентной ставки увеличивается на 1,5% при сумме кредитования до 300 000 руб., на 1% при сумме кредитования свыше 300 000 руб. При оформлении страхового полиса по единственному риску «Несчастный случай, болезнь» в АО БАНК «СНГБ» на весь срок пользования кредитом процентная ставка от 10,65% годовых. При оформлении страхования не в АО БАНК «СНГБ» процентная ставка от 14,35% годовых. При отсутствии страхования процентная ставка от 18,00% годовых. Ставки не учитывают дополнительную скидку 0,25% при наличии у клиента купона «Продукт дня», оформленного в АО БАНК «СНГБ».