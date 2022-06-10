Изменения в рамках снижения процентных ставок в Сбербанке

СберБанк сделал потребительские кредиты для зарплатных клиентов ещё выгоднее. Минимальная ставка на потребительские кредиты до миллиона рублей для зарплатных клиентов банка стала ниже, чем ставка для остальных клиентов на 3 п. п. Ранее разница ставок была 1 п.п. Такое изменение произошло в рамках снижения процентных ставок в Сбербанке 28 мая.

Таким образом, минимальная ставка по потребительским кредитам для зарплатных клиентов на суммы от 300 тысяч до 1 млн рублей составляет 15,9%, в то время как для остальных клиентов — 18,9%, на сумму до 300 тысяч рублей —16,9%, вместо 19,9%.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка: «Мы понимаем, как важно сейчас поддерживать людей. Потребительские кредиты — один из самых популярных продуктов на финансовом рынке, поэтому наша задача, сделать их максимально выгодными для большего числа наших клиентов. Снижение ставок на самые популярные кредиты — важный шаг для нас и для людей, которые получают зарплату на карту Сбера».

Это не первое расширение привилегий для зарплатных клиентов, которое сделал Сбер в этом году. Ранее для них стало доступно ещё больше выгодных предложений от компаний экосистемы и партнёров. В частности, подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, возможность получить 10 000 рублей кешбэка на карту, после покупки автомобиля через СберАвто, скидка в 20% на страховые продукты и другие.

Эти привилегии дополнили уже существующие бонусы зарплатных клиентов Сбера: пониженные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, возможность воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и взять до половины зарплаты на один месяц по фиксированной стоимости. Скидки на сервис «Налоговый вычет» и на тарифы «СберМобайл».