Предприниматели, сколько денег вы ежемесячно вкладываете в рекламу? А довольны ли вы тем количеством клиентов, которые приходят с рекламы? Уверены, что вам хотелось бы больше!

Знаете, мы решили вас поддержать! Сегодня всем нам необходимо объединяться и работать на созидание.

Мы абсолютно бесплатно расскажем о ваших товарах и услугах на аудиторию клиентов Сургутнефтегазбанка, а это более чем 100 000 человек! Как вам такое предложение?

ПЛЮС: мы предоставим вам доступ в личный кабинет для отслеживания статистики.

Дополнительно разместим информацию о ваших товарах и услугах на сайте и в мобильном приложении СНГБ.

Специалисты по маркетингу Сургутнефтегазбанка помогут вам в создании рекламной кампании для вашего бизнеса.

Узнайте о всех преимуществах на сайте СНГБ.

Всё что вам нужно сделать – это стать партнёром Программы лояльности нашего Банка и предоставлять нашим, а уже и вашим клиентам кэшбэк не менее 1%. Процент начисления кэшбэка за покупку ваших товаров/услуг вы назначаете сами.

Оставляйте заявку на участие в Программе на сайте СНГБ. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.