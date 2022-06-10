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​Эксклюзивная ипотека с выгодой до 1 800 000 рублей на готовые квартиры в ЖК «Смайл»!

Группа компаний «Сибпромстрой» и Сургутнефтегазбанк предлагают квартиры в ЖК «Смайл» с выгодой

​Эксклюзивная ипотека с выгодой до 1 800 000 рублей на готовые квартиры в ЖК «Смайл»!
Фото: СНГБ

До 23.06.2022 года группа компаний «Сибпромстрой» и Сургутнефтегазбанк предлагают квартиры в ЖК «Смайл» с выгодой до 1,8 млн рублей по эксклюзивной программе ипотечного кредитования.

Современный жилой комплекс «Смайл» в городе Сургуте на ул. Рыбников - это:

  • удобные планировки;
  • панорамное остекление балконов;
  • благоустроенная территория двора.

В квартирах уже выполнена предчистовая отделка- это сэкономит время основного ремонта и позволит переехать в новый дом практически сразу.


Основные условия:

- Процентная ставка - от 5,99%* годовых

- Первоначальный взнос - от 0%

- Сумма кредита - до 8 000 000 руб.

- Срок - до 30 лет

Подробнее

Для получения ипотеки на выгодных условиях:

1 . Запишитесь на показ или забронируйте квартиру по телефону: +7 (3462) 73-99-13. Подробнеена сайте.

2. Оформите заявку на ипотеку на сайте банкаили в приложении СНГБ Онлайн.

Обращайтесь за покупкой квартиры самостоятельно, без участия третьих лиц.

Предложение действительно по заявкам, принятым в период до 23.06.2022 (включительно).

­­­­­­­­*Процентная ставка действует при первоначальном взносе от 50% в льготный период, срок которого составляет 1 год с даты выдачи кредита.

По окончанию льготного периода размер базовой ставки составит – 10,35%.
Размер базовой процентной ставки увеличивается на:

+1% - при неоформлении / непродлении страхования по риску «Несчастный случай, болезнь» и/или «Потеря дохода (работы)»;

+0,5% - если клиент не является зарплатным;

+0,1% при отказе клиента от оформления услуги организации представления документов в Росреестр в электронной форме;
+0,25% - при сумме кредита менее 10 млн. руб. (при первоначальном взносе от 50%);

+ 2% годовых - для клиентов, по которым оценивается доход от осуществления предпринимательской деятельности.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 197, комментариев: 0
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