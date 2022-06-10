До 23.06.2022 года группа компаний «Сибпромстрой» и Сургутнефтегазбанк предлагают квартиры в ЖК «Смайл» с выгодой до 1,8 млн рублей по эксклюзивной программе ипотечного кредитования.
Современный жилой комплекс «Смайл» в городе Сургуте на ул. Рыбников - это:
- удобные планировки;
- панорамное остекление балконов;
- благоустроенная территория двора.
В квартирах уже выполнена предчистовая отделка- это сэкономит время основного ремонта и позволит переехать в новый дом практически сразу.
Основные условия:
- Процентная ставка - от 5,99%* годовых
- Первоначальный взнос - от 0%
- Сумма кредита - до 8 000 000 руб.
- Срок - до 30 лет
Для получения ипотеки на выгодных условиях:
1 . Запишитесь на показ или забронируйте квартиру по телефону: +7 (3462) 73-99-13. Подробнеена сайте.
2. Оформите заявку на ипотеку на сайте банкаили в приложении СНГБ Онлайн.
Обращайтесь за покупкой квартиры самостоятельно, без участия третьих лиц.
Предложение действительно по заявкам, принятым в период до 23.06.2022 (включительно).
*Процентная ставка действует при первоначальном взносе от 50% в льготный период, срок которого составляет 1 год с даты выдачи кредита.
По окончанию льготного периода
размер базовой ставки составит – 10,35%.
Размер базовой процентной ставки увеличивается на:
+1% - при неоформлении / непродлении страхования по риску «Несчастный случай, болезнь» и/или «Потеря дохода (работы)»;
+0,5% - если клиент не является зарплатным;
+0,1% при отказе
клиента от оформления услуги организации представления документов в Росреестр в
электронной форме;
+0,25% - при сумме кредита менее 10 млн. руб. (при первоначальном взносе от 50%);
+ 2% годовых - для клиентов, по которым оценивается доход от осуществления предпринимательской деятельности.