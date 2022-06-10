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​Квартиры от Брусники с выгодой до 888 000 рублей

Компания Брусника и Сургутнефтегазбанк предлагают уникальные условия для работников ПАО «Сургутнефтегаз»

​Квартиры от Брусники с выгодой до 888 000 рублей
Фото: СНГБ

Компания Брусника и Сургутнефтегазбанк предлагают уникальные условия для работников ПАО «Сургутнефтегаз» и его дочерних обществ – приобретайте квартиру с выгодой до 888 000 рублей* в ипотеку от Сургутнефтегазбанка!

Как воспользоваться предложением?

1. Посетите офис продаж компании Брусника на Югорском тракте, 2/1.

2. Выберите квартиру в любом проекте застройщика в Сургуте.

3. Подтвердите статус работника ПАО «Сургутнефтегаз»или его дочернего общества (предоставив удостоверение / служебный пропуск / справку по форме 2-НДФЛ).

4. Подайте ипотечную заявку в СНГБ и получите скидку 4% от стоимости квартиры.

Квартал «Новин»– это дома переменной этажности с приватными дворами, общественным пространством с фонтаном и тёплым подземным паркингом. В шаговой доступности парк «Кедровый лог», детские сады, поликлиника, спортивные и торговые центры.

Дом «Гудзон»– дом расположен рядом с центральным парком «За Саймой», школами, детскими садами и спортивными центрами. В основе концепции проекта – современная американская архитектура – дом переменной этажности с входом в виде арки, отделка фасада из натурального камня, камерное лобби во дворе.

Все проекты компании Брусника имеют следующие преимущества:

- приватный двор без машин и посторонних людей;

- современные детские и спортивные площадки, подземный паркинг;

- европейская архитектура;

- необходимая инфраструктура в пешей доступности;

- ландшафтное озеленение во дворах и вокруг домов.

Вы можете приобрести квартиру в ипотеку от СНГБ по ставке от 5,7%годовых для семей с одним и более детьми, а также по действующей до 01 июля 2022 года государственной программе от 8,25%.

Акция действует для клиентов Банка «СНГБ» – сотрудников ПАО «Сургутнефтегаз» и его дочерних обществ до 30.06.2022 г.

Подробности можно уточнить по телефону +7 (3462) 77-92-25

* Выгода до 888 тыс. руб. подразумевает скидку 4%, данная скидка не суммируется с другими скидками и специальными предложениями Брусники и предоставляется только при оформлении сделки без участия 3-х лиц (агентов, риелторов, брокеров и пр.). Подробная информация о компании Брусника и проектах, реализуемых в Сургуте, представлена на сайте surgut.brusnika.ru.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 258, комментариев: 0
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