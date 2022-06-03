16+
Логотип Сиапресс
USD  61,5750   EUR  64,9053  

Новости

Больше новостей
Вы следите за судьбой проекта НТЦ в Сургуте?
Комментировать
0
Строительство нового ж/д вокзала в ближайшие годы в Сургуте реально?
Комментировать
0
Вам понятна нынешняя пенсионная система с ее баллами и накопительной частью пенсии?
Комментировать
0
Каким должен быть размер индексации пенсий?
Комментировать
0
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

​Ханты-Мансийский НПФ повышает финансовую грамотность

В День защиты детей Ханты-Мансийский НПФ провел акцию «Финтест для всей семьи»

​Ханты-Мансийский НПФ повышает финансовую грамотность
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

1 июня в официальной группе фонда стартовал финансовый тест от Ханты-Мансийского НПФ. Участникам акции необходимо было ответить на 10 финансовых вопросов. В «Финтесте для всей семьи» были ребусы, математические задачи, вопросы про сказочных персонажей и многое другое.

«Финансовая грамотность – одна из важных тем в воспитании и образовании подрастающего поколения. Поэтому мы и решили провести такую акцию в День защиты детей, чтобы родители могли вместе с детьми пройти тест и рассказать им о важных финансовых привычках. Многие участники отмечали, что вопросы были интересными и познавательными», – рассказала Мария Стулова, президент Ханты-Мансийского НПФ.

Самыми финансово грамотными стали Алия Айданова, Ольга Медведева и Виктор Леонидович. Всего в акции приняли участие более 1000 человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:52, просмотров: 94, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Соцветие»: снова с нами // Антон Акулов 574
  2. Спортивная площадка в сургутском парке выбилась в лидеры на голосовании по благоустройству 432
  3. В Югре с июня увеличили размер прожиточного минимума 347
  4. Как назовут центральную площадь Сургута – решит комиссия по топонимике 338
  5. ​Активный в соцсетях югорчанин заплатит два крупных штрафа 322
  6. Жители Сургута создали уникальный насос, превосходящий по производимости американскую модель 316
  7. Болтливого югорчанина выгнали из реалити-шоу «Тайга» 312
  8. Сургутяне недовольны «громкой» квартирой: лают собаки, мяукают кошки 309
  9. В ХМАО пенсионер сбил лошадь – животное погибло 309
  10. ​Приватизируя МУПы, надо полученные деньги вкладывать в реальные проекты – театр, планетарий. Тогда люди поймут смысл продажи 290
  1. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3246
  2. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 2613
  3. Старики и дети 2412
  4. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2203
  5. Покусавшие югорчан клещи оказались заражены энцефалитом и эрлихиозом 1872
  6. На югорчанина с «Пауком» завели уголовное дело 1835
  7. ​Автомобиль со знаком Z остался без стекла в Сургуте 1762
  8. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 1653
  9. ​Пенопластовая река, или Экологическая катастрофа на Бардаковке, часть 2 1648
  10. В Югре подскочила заболеваемость коронавирусом 1581
  1. Имя им — легион 9721
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8722
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5896
  4. ​Из адидаса в абибас 5131
  5. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4986
  6. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 3944
  7. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3843
  8. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 3759
  9. Лужайки кончились 3426
  10. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3425

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика