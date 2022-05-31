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​Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Высокий процент»

Банк Уралсиб предлагает новый сезонный срочный вклад

​Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Высокий процент»
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб предлагает новый сезонный срочный вклад «Высокий процент», который можно открыть в любом офисе банка, либо онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Срок размещения вклада – 150 дней. Процентная ставка – 9,4% годовых. Пополнение и расходные операции, а также автоматическое продление вклада не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Высокий процент» можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 30.05.2022 г. Минимальная сумма Вклада 100 000 рублей, срок 150 дней, процентная ставка (годовых) – 9,4%. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции, а также продление не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока Вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Вклад доступен для открытия в офисах Банка и Уралсиб Онлайн. Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015


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31 мая в 18:00, просмотров: 795, комментариев: 0

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