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​Банк Уралсиб в Челябинске провел серию круглых столов для агентства «Этажи»

Банк Уралсиб в Челябинске провел серию круглых столов для сотрудников ключевого партнера по ипотеке

​Банк Уралсиб в Челябинске провел серию круглых столов для агентства «Этажи»
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб в Челябинске провел серию круглых столов для сотрудников ключевого партнера по ипотеке – агентства недвижимости «Этажи». На мероприятиях представители Уралсиба рассказали об ипотечных программах Банка и произошедших за последнее время изменениях в них.

Особое внимание на встрече было уделено сервису «Неипотечный аккредитив», благодаря которому клиенты партнеров могут проводить безопасные расчеты в сделках с любой недвижимостью бесплатно при сумме аккредитива от 1 000 000 руб. Так же были освещены новые возможности ипотечной программы «Ипотека для семей с детьми», благодаря которой клиенты Уралсиба могут приобрести по договору уступки права требования квартиру или таунхаус у физического лица, даже если объект находится в залоге стороннего банка.

«Мы регулярно проводим подобные встречи. Они необходимы для информирования наших партнеров и их клиентов о нововведениях и текущих трендах, - отметила Елена Пономарева, начальник отдела ипотечного кредитования ДО «Челябинский» Банка Уралсиб. – Также в процессе живого общения проще обсудить нестандартные ситуации и возможности их решения с помощью ипотечных программ Банка».

Ипотека является одним из ключевых продуктов Банка Уралсиб. В этом году Банк вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных программ с господдержкой на покупку жилья в новостройке по данным портала Банки.ру, эксперты которого выбрали наиболее выгодные предложения с точки зрения итоговой переплаты по кредиту по состоянию на 16.05.2022 года.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 12:59, просмотров: 85, комментариев: 0

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