Уже несколько месяцев отказываете себе в крупных покупках из-за высоких процентных ставок? В Сургутнефтегазбанке рекордное снижение ставок по кредитам!

Например, сейчас наши зарплатные клиенты могут взять потребительский кредит на сумму от 300 000 рублей на год по ставке всего 7,77% годовых с учетом страховки. Оформить заявку.

Для подбора индивидуальных условий по кредиту вы можете воспользоваться нашим кредитным калькулятором, и всего за минуту рассчитать минимальную процентную ставку и ежемесячный платёж.

Для подачи заявки на кредит в обновленном приложении нажмите «+» в разделе «Мой офис» - «Оформить заявку на кредит» - «Кредит в СНГБ Онлайн». В старой версии: раздел «Продукты» - «Открыть кредит».