При получении ключей каждый житель домов ССТ в Сургуте получает клубную карту «Привилегия». Будущие жители дома «Клюква» — не исключение.

«Привилегия» — это программа лояльности , которая включает в себя бонусы от партнеров в Сургуте: интерьерных студий, магазинов мебели и светотехники, учебных центров, магазинов детских товаров. На специальных условиях вы сможете купить нужное для ремонта и обустройства квартиры, воспользоваться медицинскими услугами, образовательными программами и даже отдохнуть в лучших местах города.

Например, выездная химчистка «Белый лис» делает для собственников специальное предложение — минус 10% на услуги по чистке мебели, матрасов, ковров, детских колясок и машин.

А если вы любите свежесрезанные цветы не меньше, чем комнатные — тогда эта информация точно пригодится. Цветочный магазин VDOXFLOWERS предоставляет бонус 5% всем владельцам карты.

Всего же в программе «Привилегия» зарегистрировано 56 компаний Сургута. С полным перечнем партнеров можно ознакомиться на сайте .

Для получения карты собственникам необходимо взять с собой договор купли-продажи и паспорт. Получить карту можно в центре продаж по адресу: ул. Ивана Захарова 9/2.

Подробности по телефону: + 7 (3462) 77-96-13.