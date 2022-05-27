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​Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса

Сбербанк начал реализацию программы «Ипотека без первоначального взноса»

​Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса
Фото: Сбер

Сбербанк начал реализацию новой программы жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса». По ней клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землёй (на первичном и вторичном рынках) без первоначального взноса — под залог находящейся в собственности квартиры.

С помощью новой программы клиенты могут улучшить свои жилищные условия, не продавая имеющуюся квартиру. Например, семья может переехать за город, оставив квартиру в городе, или купить новую квартиру для сдачи в аренду или для детей.

Максимальная сумма кредита — до 100 млн рублей (но не более 80% стоимости, имеющейся в собственности квартиры), срок кредитования — до 30 лет. Для такой ипотеки не применяются программы с господдержкой и программы субсидирования ставки застройщиками.

Процедура очень проста:

  • Нужно найти квартиру или дом, предоставить проект договора купли-продажи вместе с документами на имеющуюся в собственности квартиру;
  • Подписать кредитный договор на новый объект и оформить в залог имеющуюся в собственности квартиру в пользу банка;
  • Заключить договор купли-продажи на новую квартиру.

    • Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»: «Сбербанк продолжает повышать доступность ипотеки для граждан, и важным шагом в этом направлении является запуск новой программы жилищного кредитования без первоначального взноса под залог имеющейся квартиры. Мы понимаем, что далеко не у всех есть свободные средства или время на то, чтобы накопить необходимую для первоначального взноса сумму, в то время как жилищный вопрос может требовать немедленного решения».

    По данным аналитиков сервиса Домклик, с начала 2022 года Сбербанк выдал более 292 тыс. ипотечных кредитов на сумму 897 млрд. рублей.

    Найти жилье, рассчитать условия и подать заявку на ипотечный кредит без первоначального взноса можно онлайн на Домклик.


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    Сегодня в 09:46, просмотров: 128, комментариев: 0

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