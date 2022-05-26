Три крупнейших спортивных мероприятия состоятся в Югре в ближайшее время

С 31 мая по 10 июня в Сургуте пройдут Первенство и Чемпионат России по бильярдному спорту по правилам игры «Свободная пирамида».
Путевку для участия в этих турнирах получили порядка 250-ти лучших бильярдистов из 30-ти региональных спортивных федераций России по итогам отборочных туров. Дополнительных спортсменов от делегаций представят победители и призеры конкурса на лучшую региональную федерацию – это Московский союз бильярдного спорта, федерация Оренбургской области, Хабаровского края и Ханты-Мансийского округа – как организатора мероприятия.
На Первенстве России выявят сильнейших спортсменов среди мальчиков и девочек до 13 лет, девушек и юношей до 16 лет, юниоров и юниорок до 19 лет. В Чемпионате России за лидерство сразятся взрослые спортсмены старше 14 лет. Победители российского турнира получают путевку для участия в Чемпионате мира.
Чемпионат мира по бильярдному спорту по правилам игры «Свободная пирамида» пройдет в Сургуте с 13 по 17 июня. За чемпионское звание будут бороться более 60 спортсменов из 12 стран мира, в числе которых победители международных турниров и действующие чемпионы мира Ернар Чимбаев (Казахстан) и Диана Миронова (Россия).
Югра примет Чемпионат мира в шестой раз.
Игры состоятся в СК «Премьер-Арена» (г. Сургут, ул. Быстринская, 18/4) и КСК «Геолог» (г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 12). Вход на соревнования бесплатный.
Спортивные мероприятия проходят при поддержке ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Справка:
Делегацию от ХМАО-Югры представят на Первенстве России порядка 30 спортсменов, в Чемпионате России – порядка 25 человек. Честь округа будут защищать титулованные спортсмены, многократные призеры и чемпионы международных соревнований, в частности, Александр Муравьев (мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион России, многократный призёр международных соревнований, член сборной команды РФ), Артем Балов (мастер спорта, призёр Чемпионатов России и мира, член Сборной РФ), Юрий Старухин (кандидат в мастера спорта, серебряный и бронзовый призёр Чемпионата России среди мужчин), Петр Данилов (мастер спорта, призёр Чемпионата России и мира среди мужчин) и другие.
Среди женщин звездный состав представят Наталия Корнева (мастер спорта международного класса, многократный призёр Чемпионатов России и мира, кубков мира член сборной команды РФ), Анна Костылева (мастер спорта, многократный призёр первенств и Чемпионатов России, кубков мира, член сборной команды РФ), Алина Зябирова (кандидат в мастера спорта, многократный призёр и победитель первенств и Чемпионатов России, кубков мира, Первенств и Чемпионатов мира, член сборной команды РФ) и другие.
ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более 6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.
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