Три крупнейших спортивных мероприятия состоятся в Югре в ближайшее время

С 31 мая по 10 июня в Сургуте пройдут Первенство и Чемпионат России по бильярдному спорту по правилам игры «Свободная пирамида».

Путевку для участия в этих турнирах получили порядка 250-ти лучших бильярдистов из 30-ти региональных спортивных федераций России по итогам отборочных туров. Дополнительных спортсменов от делегаций представят победители и призеры конкурса на лучшую региональную федерацию – это Московский союз бильярдного спорта, федерация Оренбургской области, Хабаровского края и Ханты-Мансийского округа – как организатора мероприятия.

На Первенстве России выявят сильнейших спортсменов среди мальчиков и девочек до 13 лет, девушек и юношей до 16 лет, юниоров и юниорок до 19 лет. В Чемпионате России за лидерство сразятся взрослые спортсмены старше 14 лет. Победители российского турнира получают путевку для участия в Чемпионате мира.

Чемпионат мира по бильярдному спорту по правилам игры «Свободная пирамида» пройдет в Сургуте с 13 по 17 июня. За чемпионское звание будут бороться более 60 спортсменов из 12 стран мира, в числе которых победители международных турниров и действующие чемпионы мира Ернар Чимбаев (Казахстан) и Диана Миронова (Россия).

Югра примет Чемпионат мира в шестой раз.

Игры состоятся в СК «Премьер-Арена» (г. Сургут, ул. Быстринская, 18/4) и КСК «Геолог» (г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 12). Вход на соревнования бесплатный.

Спортивные мероприятия проходят при поддержке ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Справка:

Делегацию от ХМАО-Югры представят на Первенстве России порядка 30 спортсменов, в Чемпионате России – порядка 25 человек. Честь округа будут защищать титулованные спортсмены, многократные призеры и чемпионы международных соревнований, в частности, Александр Муравьев (мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион России, многократный призёр международных соревнований, член сборной команды РФ), Артем Балов (мастер спорта, призёр Чемпионатов России и мира, член Сборной РФ), Юрий Старухин (кандидат в мастера спорта, серебряный и бронзовый призёр Чемпионата России среди мужчин), Петр Данилов (мастер спорта, призёр Чемпионата России и мира среди мужчин) и другие.

Среди женщин звездный состав представят Наталия Корнева (мастер спорта международного класса, многократный призёр Чемпионатов России и мира, кубков мира член сборной команды РФ), Анна Костылева (мастер спорта, многократный призёр первенств и Чемпионатов России, кубков мира, член сборной команды РФ), Алина Зябирова (кандидат в мастера спорта, многократный призёр и победитель первенств и Чемпионатов России, кубков мира, Первенств и Чемпионатов мира, член сборной команды РФ) и другие.