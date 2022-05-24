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​В 2022 году в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» завершится рекультивация двух секций шламоотвала

Проект реконструкции шламотвала Сургутской ГРЭС-2 завершится в этом году

​В 2022 году в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» завершится рекультивация двух секций шламоотвала
Фото: ЮниПро

Проект реконструкции шламотвала Сургутской ГРЭС-2 с рекультивацией двух секций стартовал в 2018 году. Были пройдены общественные слушания, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Осенью 2021 г. секция замасленных и замазученных отходов была полностью демонтирована, а сами отходы – вывезены на утилизацию. Проведена планировка территории, и уже в этом году участок будет засеян травами.

На финальном этапе – рекультивация чаши кислотных промывок. В прошлом году было демонтировано около 20% ограждающей дамбы чаши, отходы вывезены на утилизацию и захоронение. В течение лета 2022 года будет выполнен полный демонтаж секции, планировка территории с восстановлением естественного уклона, возвращение плодородия земли путем укладки слоя плодородной почвы, посев трав и завершение проекта рекультивации.

Реконструкция шламоотвала Сургутской ГРЭС-2 – еще один шаг к достижению одной из целей устойчивого развития ПАО «Юнипро»: снижению негативного воздействия на окружающую среду.


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