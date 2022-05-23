Мобильный банк Уралсиб Онлайн вошел в число лучших мобильных банков, согласно рейтингам портала Brobank.ru. Рейтинги составлены на основе оценки пользователей банковских мобильных приложений в каждом из магазинов по состоянию на 12.05.2022 г. При идентичном балле у двух и более конкурентов места распределены по числу отзывов.

Согласно оценкам пользователей, Уралсиб Онлайн занял 6 место среди мобильных банков в Huawei AppGallery, а также 12 место в Google Play.

Банк Уралсиб запустил обновленный онлайн-банк для физлиц в начале 2021 года. Он был разработан с использованием современных архитектурных и технических решений, и в его основе лежат лучшие рыночные практики и выявленные в результате множества исследований и интервью потребности клиентов. Мобильное приложение можно скачать в магазинах AppStore, Google Play и AppGallery.