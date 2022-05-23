16+
Логотип Сиапресс
USD  58,2087   EUR  60,3851  

Новости

Больше новостей
Вы запланировали свой летний отпуск?
Комментировать
0
Достаточно ли в Сургуте парков и скверов?
Комментировать
0
Мешают ли вам люди на самокатах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к созданию аналога советской пионерии в школах?
Комментировать
0
Больше опросов

​Уралсиб Онлайн вошел в рейтинги лучших мобильных банков

Мобильный банк Уралсиб Онлайн вошел в число лучших мобильных банков

​Уралсиб Онлайн вошел в рейтинги лучших мобильных банков
Фото: Банк Уралсиб

Мобильный банк Уралсиб Онлайн вошел в число лучших мобильных банков, согласно рейтингам портала Brobank.ru. Рейтинги составлены на основе оценки пользователей банковских мобильных приложений в каждом из магазинов по состоянию на 12.05.2022 г. При идентичном балле у двух и более конкурентов места распределены по числу отзывов.

Согласно оценкам пользователей, Уралсиб Онлайн занял 6 место среди мобильных банков в Huawei AppGallery, а также 12 место в Google Play.

Банк Уралсиб запустил обновленный онлайн-банк для физлиц в начале 2021 года. Он был разработан с использованием современных архитектурных и технических решений, и в его основе лежат лучшие рыночные практики и выявленные в результате множества исследований и интервью потребности клиентов. Мобильное приложение можно скачать в магазинах AppStore, Google Play и AppGallery.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:21, просмотров: 98, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В России с апреля спрос на квартиры упал до 99% 802
  2. В Ханты-Мансийске ликвидировали незаконный приют 787
  3. В Сургуте медики вывели пациентку из состояния клинической смерти 691
  4. ​В Югре экзамены сдадут 9,5 тысяч выпускников и еще почти 20 тысяч девятиклассников 639
  5. ​93-летний водитель наехал на столб в Сургуте 562
  6. Бизнес в Сургуте. Стоит ли? // ONLINE 484
  7. Югорчанину грозит реальный срок за краснокнижную рыбалку 312
  8. ​В СурГУ стартуют курсы для учителей и педагогов дополнительного образования детей 285
  9. В Югорске сотрудницы магазины забирали себе наличку от покупателей 261
  10. Нижневартовск вырвался в лидеры по суточной заболеваемости ковидом в ХМАО 251
  1. Крупные зарубежные бренды одежды возвращаются в ТРЦ Сургута 2348
  2. ​Человек 2258
  3. Вартовчанин решил заступиться за женщину и погиб 1890
  4. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 1810
  5. Доктор, у меня это. Омоложение 1783
  6. ​Югорчане высказались против самокатов 1674
  7. В Сургуте мужчина приставал с расспросами к несовершеннолетней девочке, а потом погнался за ней // ВИДЕО 1499
  8. В Сургуте сносят пятнадцатилетний гаражный кооператив ради ремонта дороги 1480
  9. ​Мост через Обь закрывается на ремонт 1459
  10. Сургутянин зарезал велосипедиста из-за просьбы не мусорить 1450
  1. Имя им — легион 8857
  2. Дедушка Атанас 7754
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5208
  4. ​Остановить вечный двигатель 4998
  5. ​Совесть Атанаса 4635
  6. ​Ледоход в Сургуте начался 4486
  7. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 4486
  8. ​Арктика: вахта человеческих судеб 3856
  9. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3498
  10. Не зарастет ли тропа… 3399

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика