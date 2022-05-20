Электронную подпись от лица ФНС теперь можно получить в офисах Сбербанка

Электронную подпись от лица ФНС теперь могут получить индивидуальные предприниматели и юридические лица в офисах Сбербанка в Сургуте по адресу бульвар Свободы, 2 и Нижневартовске по ул. Ленина, 46. Ранее эта возможность стала доступна в Ханты-Мансийске, где сервис заработал в офисе банка по ул. Дзержинского, 16. Услугой уже воспользовались более 100 компаний региона.

До конца мая к сервису подключатся отделения Сбера в городах Нижневартовск, Нефтеюганск, Радужный, Лангепас, Мегион и Урай.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Такой сервис с начала марта 2022 года стал доступен индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам независимо от того, являются ли они клиентами Сбербанка или нет. Для получения электронной подписи в Сбербанке необходимо предоставить только два документа: паспорт, номер СНИЛС либо номер ИНН. Причем до 19 июня при открытии расчетного счета в Сбере можно получить в подарок USB-токен».

Напомним, что Сбербанк определён доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Такая подпись подойдёт для любых сервисов и порталов, где можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью.