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​Нет времени делать ремонт?

Готовая квартира с ремонтом и мебелью в доме «Severin». Присмотритесь

​Нет времени делать ремонт?
Фото: Severin

Если вы решили купить квартиру в новостройке, но делать ремонт нет времени и сил — тогда эта квартира в доме «Severin», что строится в 30 микрорайоне Сургута, прекрасно подойдет. Ввод дома запланирован на IV квартал этого года. А значит ждать осталось недолго, а переехать вы сможете сразу после получения ключей.

Студия с одной комнатой площадью 42,1 м² отлично подойдет для молодой пары: просторная кухня-гостиная, отдельная спальная комната, а на лоджии можно организовать рабочее пространство.

Квартира выполнена в скандинавском стиле в нейтральных оттенках. Пространство использовано максимально функционально, начиная со входа в квартиру. В прихожей размещен большой шкаф в специальной нише, а напротив — пуф и гардероб для сезонных вещей.

Основное пространство для общения всей семьи и приема гостей — кухня-гостиная. Она также выполнена в базовых цветах. Если в будущем захочется освежить интерьер — будет достаточно добавить нужные аксессуары и пространство заиграет новыми красками. К примеру, обновить диванные подушки или развесить фотографии в раме холодного синего оттенка.

Функционально кухня-гостиная поделена на три зоны. В зоне отдыха уютно проводить время после долгого дня и смотреть любимые фильмы. На кухне много места для приготовления кулинарных шедевров. Точечное освещение над обеденной зоной делает интерьер этой комнаты еще более уютным.

Далее — спальная комната. Текстиль холодных оттенков подчеркивает северный стиль. А акцентная стена над изголовьем кровати делает пространство интереснее.

Большая двуспальная кровать, вместительный шкаф, тумбочки — места достаточно для всего необходимого. Напротив кровати можно разместить телевизор. А если вы пишете картины, то теперь точно знаете где они будут смотреться особенно хорошо.

Чтобы оценить пространство вживую, приглашаем вас на персональную экскурсию по квартире и дому. Звоните, чтобы назначить удобную дату и время встречи с менеджером +7 (3462) 77-95-50 или сразу приезжайте в офис продаж по адресу: ул. Ивана Захарова 9/2


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