В этом году контактному центру Ханты-Мансийского НПФ исполняется 10 лет. За эти годы было принято 227 190 обращений, из них 186 300 звонков и 40 890 электронных консультаций.

Ежедневно на одного сотрудника контактного центра приходится от 40 до 180 звонков. В месяц на горячую линию поступает более 3 000 звонков, обычно продолжительность разговора составляет от 2 до 10 минут.

Большую часть обращений составляют вопросы о том, как стать клиентом Фонда, как назначить пенсию, получить справку и обновить персональные данные. Также узнают о деятельности Фонда, пенсионных продуктах Ханты-Мансийского НПФ и о пенсионной реформе.

«Плюсы работы – это коммуникация со всеми подразделениями Фонда, сотни ежедневных контактов с разными людьми и, конечно же, помощь в получении наших услуг, – считает начальник контактного центра Татьяна Кобелева. – Особенностью работы в контактном центре является умение вести диалог и стрессоустойчивость. Наша задача, как сотрудников контактного центра, найти ключик к каждому клиенту, донести запрашиваемую информацию грамотно и доступным языком. В этом и заключается профессионализм работника».

Получить консультацию по интересующему вопросу можно по телефону горячей линии 8-800-100-09-10 или через онлайн-консультант на сайте Фонда.