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​Сбербанк выдал югорским предпринимателям 400 млн рублей по программе льготного кредитования Банка России

Сбербанк в ХМАО выдал малому и среднему бизнесу порядка 400 млн рублей

​Сбербанк выдал югорским предпринимателям 400 млн рублей по программе льготного кредитования Банка России
Фото: Сбер

Сбербанк в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре выдал малому и среднему бизнесу по программе льготного кредитования Банка России порядка 400 млн рублей.

Прием заявок стартовал 9 марта. По условиям программы кредиты малым предприятиям предоставлялись по ставке не выше 15% годовых, средним предприятиям – не выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Перечень отраслей по программе максимально широкий: исключениями являются только подакцизные виды деятельности, жилое строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «В Югре льготные кредиты по этой программе пользовались наибольшей популярностью среди предприятий, работающих в сферах оптовой торговли, медицинских, транспортных и бытовых услуг».


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Сегодня в 17:49, просмотров: 133, комментариев: 0

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