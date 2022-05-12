Ледовая дружина «Россети Тюмень» завоевала главный трофей Сургутской хоккейной лиги «Территория хоккея»

Дебютанты текущего сезона Открытого чемпионата по хоккею среди любительских команд – ледовая дружина «Россети Тюмень» – завоевали главный трофей Сургутской хоккейной лиги «Территория хоккея». В финале дивизиона «Любитель» энергетики одержали волевую победу над «Дорожником» (ПАО «Сургутнефтегаз»), доведя счет в серии до 2:0.

Новички Лиги, хоккеисты «Россети Тюмень» в первом же сезоне продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженную игру на льду. В 9 встречах группового этапа энергетики набрали 14 очков и обеспечили выход в плей-офф. В четвертьфинале подопечные Никиты Сарбаева прошли команду «Титан», а в полуфинале уверенно обошли одного из претендентов – ХК «Легион». В серии игр за первое место энергетики сошлись с призерами прошлого сезона, командой «Дорожник». Сборная нефтяников ранее обыграла лидера регулярного турнира ХК «Факел» и рассчитывала улучшить результат прошлого сезона.

Первая встреча финала с «Дорожником» завершилась зрелищной победой энергетиков с уверенным счетом 5:3. Однако главная интрига финала разыгралась во втором матче. Менее чем за минуту до окончания третьего периода нефтяники опережали команду «Россети Тюмень» на одну шайбу (3:2) и надеялись продолжить борьбу в третьей встрече. За 35 секунд до финального свистка «Россети Тюмень» сравняли счет и перевели игру в серию буллитов. Команда «Россети Тюмень», продемонстрировав силу воли и стремление к победе, опередила нефтяников на 1 шайбу.

Противостояние на льду завершилось победой системообразующего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. Лучшими игроками матчей в составе команды «Россети Тюмень» за время чемпионата становились Алмаз Гарифуллин, Иван Журбенко, Никита Ибрагимов, Евгений Ильин, Ринат Ишбулатов, Алексей Мерзляков, Андрей Епифанов, Вадим Мингареев и Руслан Гайсин. Победители турнира награждены памятными кубками и медалями.