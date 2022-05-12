Для покупок в интернете жители ХМАО все чаще используют SberPay

Для покупок в интернете жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры все чаще используют SberPay. В первом квартале 2022 года количество транзакций через сервис оплаты Сбербанка превысило 43 тысячи, что в 4 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Всего за первые три месяца этого года югорчане потратили в интернет-магазинах и приложениях продавцов 59 млн рублей.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Как показывает статистика, система интернет-оплаты покупок SberPay становится все более востребованной у югорчан. Со SberPay во время онлайн-шопинга не нужно вводить номер карты и ждать СМС-подтверждения. Это быстро и удобно».

Частные клиенты могут оплатить покупки с помощью SberPay на сайтах и в приложениях продавцов. В способах оплаты покупателю нужно выбрать кнопку быстрой оплаты SberPay. После чего система перенесет его в приложение СберБанк Онлайн для подтверждения транзакции.

Для бизнеса тарифы за использование SberPay выгоднее тарифов за торговый эквайринг.