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​Почти 20 тысяч предпринимателей воспользовались отраслевым решением СберБизнес.Недвижимость

Сбер проанализировал работу первого отраслевого решения СберБизнес.Недвижимость

​Почти 20 тысяч предпринимателей воспользовались отраслевым решением СберБизнес.Недвижимость
Фото: Сбер

Сбер проанализировал работу первого отраслевого решения СберБизнес.Недвижимость, которое было запущено в конце прошлого года. Адаптированной под отрасль версией интернет-банка воспользовались уже почти 20 тысяч предпринимателей.

СберБизнес.Недвижимость разработано специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов коммерческой недвижимости. Чаще всего решением пользуются клиенты, у которых в собственности торговое или офисное помещение: клиентов с такими активами среди пользователей — более 40%. Самый востребованный раздел внутри СберБизнес.Недвижимость — сервис по размещению объявлений на Домклик.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:«СберБизнес.Недвижимость позволяет управлять бизнесом в формате единого окна в интернет-банке, и многие наши клиенты уже оценили удобство такого подхода. В отраслевом решении собрано и всё необходимое для выполнения рутинных задач, и специальные возможности для арендодателей. Например, управление объектами недвижимости и договорами аренды, поиск арендаторов и размещение объявлений через сервис Домклик, выставление счетов арендаторам, информирование их о задолженностях, оплата коммунальных услуг по объектам недвижимости, проверка контрагентов, конструктор документов и другие сервисы. СберБизнес.Недвижимость в 3–5 раз снижает трудозатраты предпринимателя и сокращает количество рутинных действий. Это происходит благодаря автоматизации процессов выставления счетов и сверки. Кроме того, предпринимателям не нужно переключаться между несколькими сервисами или приложениями, а также тратить время на перенос информации. Если говорить про экономию денег, то при наличии платного пакета клиент тратит в 4 раза меньше, чем при использовании аналогичных продуктов по отдельности».

Недавно была добавлена возможность формирования бесплатных геоаналитических отчётов. Это позволяет подбирать новые объекты недвижимости или оценивать потенциал имеющихся, основываясь на данных о локации. Подключить отраслевое решение СбеБизнес.Недвижимость можно бесплатно в интернет-банке СберБизнес.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 185, комментариев: 0

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