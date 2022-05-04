16+
Логотип Сиапресс
USD  71,0237   EUR  74,5589  

Новости

Больше новостей
Вам не хватает первомайских демонстраций в Сургуте?
Комментировать
0
После 24 февраля ваше состояние:

Стало более оптимистичным 16.8%

Стало более тревожным 83.2%

Всего голосов: 113

Комментировать
0
Вы уже стали ощущать снижение ваших доходов?

Да 76.2%

Нет 23.8%

Всего голосов: 105

Комментировать
0
Больше опросов

​Cбербанк запускает специальный пакет услуг для индивидуальных предпринимателей

Сбербанк запускает обновленную линейку пакетов услуг для малого и микробизнеса

​Cбербанк запускает специальный пакет услуг для индивидуальных предпринимателей
Фото: Сбер

Сбербанк запускает обновленную линейку пакетов услуг для малого и микробизнеса. С их помощью предприниматели смогут выгодно воспользоваться необходимыми для ведения бизнеса сервисами. В рамках обновления впервые запускается специализированный пакет услуг для индивидуальных предпринимателей — он включает множество бесплатных услуг: клиенты могут бесплатно переводить себе на счет физлица до 500 тысяч рублей в месяц, совершать внешние переводы на счета других юрлиц и вносить средства на счет через банкоматы.

Ещё одно новшество — двойные пакеты услуг: «Двойной Набирая обороты» — для тех, кто активно развивает бизнес, и «Двойной Полным ходом» — для тех, кто проводит очень много операций по счёту. Также Сбер создал продукт для поддержки и удовлетворения потребностей социально ориентированных некоммерческих организаций с организационно-правовой формой «Благотворительный фонд» или с основным видом экономической деятельности в области здравоохранения, социальных услуг, культуры и спорта.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:«Каждое второе предприятие малого бизнеса в России уже обслуживается в Сбере, и всем нашим клиентам мы предоставляем наиболее выгодные решения для удовлетворения их запросов в любых ситуациях. Именно поэтому мы постоянно трансформируем наши пакеты услуг и предлагаем новые сервисы, которые сделают бизнес предпринимателей еще более эффективным. Мы видим, что за последние несколько лет доля индивидуальных предпринимателей в новых регистрациях бизнеса значительно выросла и, например, в прошлом году составила около 80%. Поэтому мы создали специализированный пакет для этой категории клиентов, учтя в нем все ключевые потребности бизнеса. Отмечу, что в течение первого месяца пакет услуг будет предоставляться всего за 1 рубль».

Кроме того, в пакеты услуг для малого бизнеса, в том числе в новые, входят четыре востребованных нефинансовых сервиса от экосистемы Сбера: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», Работа.ру и «Электронный документооборот».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:43, просмотров: 73, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Госдуме анонсировали четырехдневную рабочую неделю в «недалеком будущем» 679
  2. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 553
  3. ​Покурившего в самолете пассажира задержали в аэропорту Нижневартовска 439
  4. ​В Радужном внедрена новая система учета питьевой воды 366
  5. Две вартовчанки пострадали при столкновении двух легковушек 299
  6. Ковидом за сутки заболели жители 11 муниципалитетов ХМАО 295
  7. Югорчанам пригрозили штрафами за незаконную добычу рябчиков и глухарей 276
  8. Заместитель Натальи Комаровой покинул свой пост 259
  9. ​Количество ландшафтных пожаров в ХМАО выросло до четырех 239
  10. В Сургуте и других городах ХМАО 9 мая ограничат движение транспорта 204
  1. ​Ледоход в Сургуте начался 2988
  2. Куда сходить в Сургуте на выходных 30 апреля - 3 мая? // АФИША 2675
  3. ​В Югре назвали лучшие пять точек для туризма 2467
  4. Ледоход в Сургуте начнется со дня на день 2294
  5. Проект «ДУМАть и решать». Эмилия Трапезникова 2195
  6. ​Арктика: вахта человеческих судеб 2130
  7. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 2058
  8. ​У департамента по управлению госимуществом Югры сменился руководитель 1721
  9. Сургутская организация Всероссийского общества слепых получила свой офис 1702
  10. ​Маски не снимаем! Югорчан штрафуют за нарушения 1675
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 7368
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 6932
  3. Дедушка Атанас 6561
  4. Затяните свои пояса 5581
  5. ​Отвалятся 4557
  6. ​Вечная пилюля 4210
  7. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 3934
  8. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 3620
  9. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 3388
  10. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 3253

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика