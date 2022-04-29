Югра совместно со Сбером буду готовить IT-специалистов

Директор АНО «Школа 21» Александр Федяков и директор Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Дренин подписали соглашение о взаимодействии в сфере образования в целях подготовки квалифицированных кадров в области информационных технологий за счет использования цифровых технологий, платформенных решений, а также передовых методов и методик обучения.

В рамках соглашения предусматривается открытие Центра по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий по методологии «Школы 21» в Сургуте. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры обеспечит финансирование мероприятий, связанных с созданием и функционированием «Школы 21», взаимодействие с компаниями, осуществляющими деятельность в автономном округе по вопросам профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников предприятий на базе Центра; привлечение участников, а также взаимодействие с предприятиями по вопросу обеспечения стажировок и трудоустройства участников.

«Школы 21» поможет вывести цифровизацию региона на новый качественный уровень, предоставит методологию подготовки кадров в сфере информационных технологий; подключит облачные сервисы, в том числе цифровую платформу для подготовки участников; обеспечит процессы, необходимые для качественной подготовки кадров по собственной методологии; обучит сотрудников; будет оказывать консультационные услуги и взаимодействовать по вопросу обеспечения стажировок и трудоустройства участников.

Алексей Дренин, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:

«Подписанный сегодня документ дает старт созданию в Сургуте центра подготовки кадров по методологии автономной некоммерческой организации повышения уровня качества образования населения «Школа 21». Мы переходим к реализации модели, о которой договорились еще в 2020 году. Уже сейчас мы начнем формировать кадровый состав центра, который в течение лета будет проходить обучение. До конца лета будет подготовлено помещение, а до конца года завершим его оснащение. В результате Югра будет получать около 450 востребованных IT-специалистов ежегодно».

Александр Федяков, директор АНО «Школа 21»:

«Школа 21 – инновационный центр подготовки кадров для цифровой экономики, который за четыре года работы продемонстрировал эффективность. В трех наших кампусах проходят подготовку более 3,5 тысяч участников и более 1000 уже получили работу в сфере IT. Благодаря уникальной методике "равный равному", без учителей, лекций и расписаний учащиеся могут получать новую профессию, развивать софт и хард навыки в индивидуальном графике обучения. Мы рады, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа обратилось к нам с предложением о совместной реализации проекта в Сургуте. С огромным удовольствием готовы делиться своим опытом и помогать в подготовке айти кадров в регионе».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:



«Квалифицированные кадры в сфере IT сейчас пользуются большим спросом: профессионалы нужны во всех отраслях, начиная от медицины, заканчивая производством и госсектором. Благодаря «Школе 21» более 1000 выпускников стажируются или уже получили работу в сфере IT. Реализация проекта совместно с правительством Ханты-Мансийского автономного округа позволит всем желающим совершенно бесплатно получить востребованное образование в этом направлении».