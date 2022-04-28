Все ставки по кредитным продуктам СНГБ снижены на 1%

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Кредит «Потребительский» от 13,60% 14,60%

Кредит «Потребительский-онлайн» от 14,35% 15,35%

Первичное жилье от 14,85% 15,85%

Вторичное жилье от 15,20% 16,20%

Рефинансирование ипотеки от 15,90% 16,90%

Кредит «Золото Югры» от 15,90% 16,90%

Частный дом от 17,40% 18,40%

Нежилые помещения 17,40% 18,40%

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Подробные условия кредитования

Срок действия акции – с 26 апреля по 31 мая 2022 г. включительно.