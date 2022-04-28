Все ставки по кредитным продуктам СНГБ снижены на 1%

Мечтаете о своем доме или квартире, планируете сделать ремонт или приобрести новое авто, но нет достаточной суммы?
Сургутнефтегазбанк
объявляет акцию! Все ставки по кредитным продуктам снижены на 1%!
Новые процентные ставки:
- Ипотека
для семей с детьми от 4,70%
5,7%
- Ипотека
с господдержкой от 10,25%
11,25%
- Рефинансирование
кредитов от 13,55%
14,55%
- Кредит
«Потребительский» от 13,60%
14,60%
- Кредит
«Потребительский-онлайн» от 14,35%
15,35%
- Первичное
жилье от 14,85%
15,85%
- Вторичное
жилье от 15,20%
16,20%
- Рефинансирование
ипотеки от 15,90%
16,90%
- Кредит
«Золото Югры» от 15,90%
16,90%
- Частный
дом от 17,40%
18,40%
- Нежилые
помещения 17,40%
18,40%
Не откладывайте свои мечты и планы на потом!
Подробные условия кредитования
Срок действия акции – с 26 апреля по 31 мая 2022 г. включительно.