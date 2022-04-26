В Югре есть уникальная пенсионная программа – «Две пенсии для бюджетников»

Павел Геннадьевич Овечкин – получатель окружной пенсии, 25 лет работает главным врачом скорой медицинской помощи Ханты-Мансийска и имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».



Павел Геннадьевич задумался о своей будущей пенсии ещё 16 лет назад и в марте 2006 года заключил договор по программе «Две пенсии для бюджетников».

«Никаких сложностей со взносами или фондом не было, копить вторую пенсию оказалось легко», – рассказал Павел Геннадьевич.



В этом году он начал получать свою дополнительную пенсию. Услугами фонда пользуется онлайн, в «Личном кабинете» на сайте hmnpf.ru.



Программа «Две пенсии для бюджетников» реализуется с 2004 года Правительством Югры совместно с Ханты-Мансийским НПФ. Взносы участников программы софинансируются из окружного бюджета, а Ханты-Мансийский НПФ начисляет на пенсионный счет доход.