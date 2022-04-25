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Сбер откроет «Школу 21» в Сургуте

Сбер будет готовит высококлассных специалистов в IT-сфере в Сургуте

Сбер откроет «Школу 21» в Сургуте
Фото: Сбер

Сбер и правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подписали соглашение о развитии стратегического партнёрства в сфере подготовки кадров в области информационных технологий, которое включает в том числе открытие «Школы 21» в Сургуте.

Документ был подписан Президентом, Председателем Правления Сбербанка Германом Грефом и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальей Комаровой.

В рамках соглашения стороны займутся подготовкой высококвалифицированных специалистов в IT-сфере на территории Ханты-Мансийского округа: откроется «Школа 21», будет организован обмен лучшими практиками и экспертизой в сфере обучения программистов и проведены необходимые мероприятия по развитию стратегического партнёрства.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«ʺШкола 21ʺ — один из наших самых успешных проектов, доказавших свою эффективность за три года своего существования. Она даёт новые рабочие места и весомый эффект для всей страны. Работодатели очень довольны уровнем квалификации и работоспособности наших выпускников. В ʺШколе 21ʺ уникальная методика преподавания - у нас учатся и совсем молодые ребята, ученики последних классов школы, и люди возрастные. Что их всех объединяет? Мотивация и желание учиться, и не важно какое было образование до этого.

Ханты-Мансийский автономный округ – нефтяной регион, и, как показывает практика, компании нефтегазового сектора всегда предъявляют большой спрос на современные, цифровые кадры. Мы давно работаем с Ханты-Мансийским автономным округом, поэтому наше сотрудничество в сфере подготовке IT-кадров — логичное продолжение нашего эффективного партнёрства».

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:

«Опыт и успех проекта Сбербанка нацелил нас на то, чтобы двигаться в этом направлении. Будем работать по тем же принципам, которые заложены в системе «Школы 21». Мы благодарны Сберу за возможность пользоваться своим брендом, поскольку это имеет значение для человека, который получает новые знания, возможности. Уверена, что проект будет эффективным, так как есть запрос и мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Базовое – у нас есть партнер, который уже прошел этот путь».


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