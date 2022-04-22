В приложении СНГБ Онлайн можно купить/продать серебро по курсу Московской биржи

Мы продолжаем расширять возможности выбора для Ваших инвестиций.

Теперь прямо в приложении СНГБ Онлайн Вы можете купить/продать серебро по курсу Московской биржи.

Сделки с обезличенным серебром можно совершить в приложении в разделе «Платежи» - «Покупка-продажа валюты/металлов» - «Покупка валюты/металлов по курсу Московской биржи».

При осуществлении операции впервые, в приложении для Вас автоматически откроется обезличенный металлический счёт.

Вложение в драгметаллы один из самых надёжных способов сохранения сбережений.