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Привилегия для жителей домов ССТ в Сургуте

Сургутяне при заселении в дома ССТ могут получить клубную карту

Привилегия для жителей домов ССТ в Сургуте

При получении ключей каждый житель домов ССТ в Сургуте становится участником программы лояльности и получает клубную карту «Привилегия». Она дает право воспользоваться выгодными предложениями от наших партнёров.

На специальных условиях вы сможете купить нужное для ремонта и обустройства квартиры, воспользоваться медицинскими услугами, образовательными программами и даже отдохнуть в лучших местах города.

Полный перечень партнеров и предложений можно посмотреть на сайте в разделе «Программа лояльности»

Информацию о новых привилегиях и партнерах мы будем размещать на сайте

Если вы живете в домах ССТ в Сургуте и по какой-то причине ещё не получили карту — ждем вас в офисах продаж. С собой нужно взять договор и паспорт

Звоните, чтобы узнать больше подробностей: +7 (3462) 77-95-89


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21 апреля в 19:25, просмотров: 198, комментариев: 0

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