Сбербанк выступил кредитором проекта строительства школы в 39 микрорайоне Сургута

При финансовой поддержке Сбербанка в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа-Югры введена в эксплуатацию первая в России школа, созданная с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Сбербанк выступил кредитором проекта. Форма концессионного соглашения разработана Сбером совместно с Фондом развития Югры и профильными ведомствами.

Средняя общеобразовательная школа №9 находится в 39 микрорайоне города и рассчитана на 550 учебных мест.Для детей в здании предусмотрены спортивный зал, бассейн, хореографические кабинеты.

Планируется, что в ближайшие годы в ХМАО в рамках концессионных соглашений будут введены в эксплуатацию еще несколько образовательных учреждений.

Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка:

«Использование механизма государственно-частного партнерства позволяет реализовывать масштабные социально значимые проекты с привлечением внебюджетного финансирования. Применять концессионные соглашения можно для строительства не только школ, но и медицинских учреждений, инфраструктурных, транспортных и коммунальных объектов. Сбер готов оказывать поддержку на всех этапах – от планирования и разработки проекта до финансирования».

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Югра по инициативе губернатора автономного округа Натальи Владимировны Комаровой стала первым регионом России, где формат концессионных соглашений начал успешно применяться для решения важной социальной задачи — расширения количества мест в учреждениях школьного образования.Сейчас Сбер ведет активную работу по реализации аналогичных проектов и на других территориях нашего региона, где также актуальна эта проблема».

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

«Это важное событие для жителей Сургута. Учитывая, как создавался этот объект, думаю, что большое значение он имеет и для страны в целом. Важная деталь – это то концессионное соглашение, которое не потребовало изменений в существенные условия по срокам, стоимости. Мы уложились в начальные обязательства».