В кладке у соколов-сапсанов, поселившихся на здании Уралсиба в Уфе, появилось 4 яйца

В этом году у соколов-сапсанов, ежегодно прилетающих для гнездования на крышу офиса банка Уралсиб в Уфе, планируется рекордное количество птенцов - в кладке появились уже 4 яйца.

Эти редкие птицы выводят птенцов на техническом выступе крыши банка в Уфе более 17 лет подряд. «Сам факт ежегодного возвращения пары говорит о благоприятных и спокойных условиях, которые поддерживаются сотрудниками банка на занятой птицами высоте, – отметила орнитолог проекта Эльза Габбасова. – По прогнозам, появление первого птенца предполагается через 35-36 дней после появления в гнезде кладки, то есть в период с 9 по 14 мая».

Сейчас все ждут потепления, чтобы организовать традиционную фото-фиксацию: орнитологу нужно пройти на крышу в сопровождении сотрудников банка, сделать фото кладки, и осмотреть сам выступ крыши, проверяется дренаж – быстро ли уходит вода после осадков. Банк следит за состоянием «дома» сапсанов и ремонтирует его каждую осень, уже после отлета птиц, чтобы насыпь была в хорошем состоянии.

В этом году первый визит орнитолога запланирован на самый теплый по прогнозам апрельский день, чтобы кладка не замерзла, пока мама-сапсан покинет выступ на 5-7 минут. Ученые также традиционно планируют провести кольцевание птенцов в возрасте 3 недель и дать им имена.

С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов в период появления и взросления их птенцов. Предыдущие трансляции набирали огромное количество просмотров и получили отклики ученых-орнитологов их разных стран мира. О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам удобно там располагаться, рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых https://ufabirds.ru/film-o-gnezdovanii-sapsanov-na-banke-uralsib-v-ufe/

Открыть доступ к видеопотоку всем желающим мы планируем ближе к дате появления первого птенца. Сейчас следить за соколами не так интересно: большую часть времени самка просто согревает кладку, или самец помогает ей, заменяя на кладке, когда ей нужно отлучиться.