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​Врачи цифровой эпохи

СибГМУ готовит специалистов для медицины будущего

​Врачи цифровой эпохи
Фото: СибГМУ

Врачи цифровой эпохи – кто это? Сегодня на стыке знаний в области медицины и других наук появляются новые специальности. IT-медики, биоинженеры, биофармакологи, разработчики киберпротезов – Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) уже сейчас готовит профессионалов для медицины будущего.

СибГМУ основан в Томске в 1888 году и является альма-матер для учёных мирового уровня. Вуз входит в топ-3 медицинских вузов России*, признан победителем программы «Приоритет 2030». Здесь работает 10 клиник различного профиля, развивается собственное фармацевтическое производство, открыто 7 научных лабораторий, 3 из них мирового уровня.

— Вуз ставит перед собой амбициозные цели – стать университетом мирового класса, крупнейшим в стране сетевым хабом разработки и внедрения медицинских технологий. Все это позволяет нам готовить специалистов для медицины будущего и создавать условия для научной деятельности, разработки прорывных передовых технологий, — отмечает ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Для абитуриентов в СибГМУ открыто 11 направлений, каждое из которых — путь в медицину будущего.

Создавай новые медицинские технологии!

Медицинский кибернетик – новая и необходимая в мире профессия. Это специалисты в области IT-медицины и робототехники. Выпускники направления «Медицинская кибернетика» ежедневно создают новые технологии с помощью программного обеспечения, машинного обучения и искусственного интеллекта. Это существенно повышает их востребованность среди работодателей и расширяет возможности трудоустройства как в России, так и за ее пределами.

Медицинская биофизика – редкая и востребованная профессия в России и за рубежом. Знания выпускников программы «Медицинская биофизика» применяются не только в медицине, но и других отраслях: экологии, молекулярной биологии, биотехнологии, радиационной биофизике, физиологии, молекулярной генетике, физике белковых и мембранных структур. Обучение имеет междисциплинарный характер: студенты изучают фундаментальные и медицинские науки. Выпускники СибГМУ создают новые технологии и становятся авторами научных открытий.

Медицинская биохимия изучает химические процессы в организме, определяющие жизнь человека. Выпускники СибГМУ востребованы в исследовательских центрах и в практическом здравоохранении.

Управляй медициной будущего!

Менеджмент – направление подготовки, позволяющее создавать современные медицинские организации. Менеджер в сфере здравоохранения – профессионал, который контролирует качество медицинских услуг, управляет персоналом, доходами и расходами, маркетинговой стратегией медицинской организации. Современные менеджеры здравоохранения учатся настраивать внутренние процессы организации так, чтобы получение медицинской помощи было безопасным, эффективным и удобным. На помощь им приходят знания в области информационных технологий, искусственного интеллекта, Big Data.

Клинический психолог – специалист с медицинским образованием, который имеет право работать как со здоровыми пациентами, так и с пациентами, имеющими психиатрические диагнозы. Студент СибГМУ по специальности «Клиническая психология» получает знания и навыки не только в области психологии, но полноценно погружается в медицинскую среду, приобретает клиническое мышление, то есть мыслит, как врач. Это создает преимущество на рынке труда.

Социальный работник – специалист в сфере социального проектирования, который работает внутри государственной или некоммерческой организации, занимается созданием и развитием собственных социальных проектов. Может работать в международных волонтерских организациях. Направление «Социальная работа» в СибГМУ ориентировано на получение и совершенствование навыков управления проектами, языковых навыков и навыков работы с людьми.

Сестринское дело – специальность, ориентированная на помощь пациентам. Такой специалист может организовывать работу линейного и среднего медицинского персонала в организациях здравоохранения будущего.

Изобретай новые лекарства!

Разработка, изготовление, контроль качества и внедрение новых лекарственных средств относится к приоритетным направлениям развития медицины. Сейчас будут особенно востребованы выпускники специальности «Фармация», так как активно развиваются проекты по импортозамещению.

Врач – самая благородная профессия в мире, ее цель – оказание помощи людям, избавление человечества от болезней. Сегодня врачи могут не только оказывать помощь взрослым и детям, но и создавать новые методы и способы лечения при помощи цифровых технологий, искусственного интеллекта, персонализированной медицины и многого другого. Выпускники СибГМУ – высококлассные врачи и талантливые ученые, они ежедневно вносят свой вклад в глобальные изменения, происходящие в медицине.

Поступай в https://abiturient.ssmu.ru/ , стань врачом и создавай медицину будущего!

*По данным рейтинга Интерфакс 2021 среди отраслевых медицинских вузов

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Сайт Абитуриент СибГМУ - https://abiturient.ssmu.ru/

Приемная комиссия: 634050, г.Томск, Московский тракт, 2, стр.7

Горячая линия (РФ) 8-800-250-93-45

Горячая линия (СНГ) +7 (3822) 59-01-22


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