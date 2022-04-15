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​Ипотека от 4,7% в ЖК «Кедровый»

Воспользуйтесь льготной ипотекой для семей с детьми от Сургутнефтегазбанка на покупку квартиры в ЖК «Кедровый»

​Ипотека от 4,7% в ЖК «Кедровый»
Фото: СНГБ

Воспользуйтесь льготной ипотекой для семей с детьми от Сургутнефтегазбанка на покупку квартиры в ЖК «Кедровый»!

Малоэтажный комплекс «Кедровый» – высококачественное жилье с комфортом наравне с загородными домами: свежий воздух, зеленые насаждения, места для увлекательных прогулок, а также ни с чем несравнимая атмосфера уюта и спокойствия.

Жилой комплекс расположен на пересечении улиц И. Киртбая и Югорский тракт:

  • в окружении леса и рядом с центром;
  • минимальная плотность застройки;
  • малоэтажное строительство (6-8 этажей, 120 квартир в доме);
  • индивидуальные гаражи на 1 этаже;
  • собственная газовая котельная и индивидуальные приборы учета потребления ресурсов;
  • высота потолков – 3 метра, окон – 2 метра.

Вы можете приобрести квартирув ипотеку для семей с одним и более детьми от 4,7%* годовых.

Так, ежемесячный платёж по ипотеке за однокомнатную квартируплощадью 47,5 м2 стоимостью 4 750 000 руб. составит 21 000 руб.при первоначальном взносе 715 000 руб.под 4,7% годовых на 30 лет.

Стоимость двухкомнатной квартиры70 м2 - 6 650 000 руб., при первоначальном взносе 1 000 000 руб. ежемесячный платёжпод 4,7% годовых на 30 лет составит 29 400 руб.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­* При отсутствии страхования размер процентной ставки увеличивается на +3,25%.+0,3% для незарплатных клиентов.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 139, комментариев: 0

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