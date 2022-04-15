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​Успевайте! Последние 6 квартир в готовом доме в г. Нефтеюганск!

Одно- и двухкомнатные квартиры в уже готовом доме в Нефтеюганске - с СНГБ

​Успевайте! Последние 6 квартир в готовом доме в г. Нефтеюганск!
Фото: СНГБ

Одно- и двухкомнатные квартиры в уже готовом доме в 17 мкрн. города Нефтеюганска – стреднеэтажная застройка с перспективным благоустройством и свободными планировками – однокомнатная квартира – 3 850 000 руб., двухкомнатная 5 550 000 руб.

Преимущества жилого дома:

- возможность индивидуальной планировки;

- большие лоджии;

- новый перспективный микрорайон города;

- хоккейный корт в пешей доступности.

Для покупки комфортной квартиры на выгодных условиях в Нефтеюганске звоните +7-982-510-52-50, (3463) 24-31-32.

Подробнее об условиях ипотечных программ от СНГБ на сайте или по телефону +7 (3463) 24-31-32.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 137, комментариев: 0

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