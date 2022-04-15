СНГБ предлагает цифровые способы торговли на бирже

Сургутнефтегазбанк имеет многолетний опыт работы на рынке ценных бумаг и неоднократно побеждал в ряде номинаций в конкурсе НАУФОР «Элита фондового рынка» среди компаний Уральского и Сибирского регионов.
В рамках брокерского обслуживания Банк предоставляет доступ:
- к рынку ценных бумаг (акции, облигации, биржевые ПИФ и ETF, иностранные ценные бумаги) и валютному рынку (доллар США, евро, юань, швейцарский франк) на Московской Бирже;
- к рынку иностранных ценных бумаг на Санкт-Петербургской Бирже;
- к внебиржевому рынку.
СНГБ предлагает следующие цифровые способы торговли на бирже:
1.Совершение сделок через СНГБ Онлайн – для начинающих инвесторов.
2.Через специализированное приложение QUIK, мобильные приложения iQUIK X и QUIK Android X. Подробнее.
В рамках депозитарного обслуживания Банк оказывает услуги по приему, хранению и учету ценных бумаг, а также предоставляет возможность принимать участие в корпоративных действиях эмитентов.
Как перевести ценные бумаги от текущего брокера в Сургутнефтегазбанк?
1. Открыть брокерский и депозитарный счета в Сургутнефтегазбанке.
2. Подать текущему брокеру поручение на перевод ценных бумаг.
3. Предоставить в Сургутнефтегазбанк поручение на прием ценных бумаг.
4. Дождаться перевода активов.
По вопросам вы можете обратиться:
- фондовый отдел СНГБ - 8 800 775 88 04 (добавочный 4), (3462) 39 88 88 доб. 2471, 2528, 2529;
- депозитарий - (3462) 39 88 88 доб. 2501, 2502.