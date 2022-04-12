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​Быстро и безопасно: Сбербанк рассказал, как за пару дней зарегистрировать права на квартиру

В Сбербанке рассказали, как быстро и безопасно зарегистрировать право собственности при покупке квартиры

​Быстро и безопасно: Сбербанк рассказал, как за пару дней зарегистрировать права на квартиру
Фото: Сбер

В Сбербанке рассказали, как быстро и безопасно зарегистрировать право собственности при покупке квартиры. Для этого клиенты могут воспользоваться электронной регистрацией. Сервис будет полезен не только ипотечным заемщикам, но и тем, кто приобретает недвижимость за наличные деньги.

Электронная регистрация проводится дистанционно, поэтому покупателю не придется идти в МФЦ. Специалист Сбербанка сам отправит документы в Росреестр в электронном виде и проконтролирует процесс регистрации. После завершения процедуры договор купли-продажи и выписка из ЕГРН придет на электронную почту покупателя. Весь процесс в среднем занимает два дня.

Для клиентов, желающих получить комплексную услугу, Сбер готов провести сделку «под ключ». Эксперты проверят собственника и историю приобретаемой недвижимости, подготовят договор для быстрой регистрации сделки, помогут оформить жилье в собственность и обеспечат безопасный расчет после перехода права собственности.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка: «Мы подсчитали, что в среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация — пять дней и 16 часов. При проведении сделок с недвижимостью люди хотят максимально обезопасить процесс и поэтому все чаще пользуются услугами Сбера. По статистике, за первый квартал 2022 года интерес к сервису увеличился на четверть».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Электронная регистрация упрощает покупку недвижимости: покупатель и продавец могут находиться в разных городах и даже странах, а сделку заключить дистанционно и потратить минимум времени, не нужно идти в МФЦ и Росреестр. Около 80% сделок в Югре осуществляется с помощью сервиса электронной регистрации».


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Сегодня в 13:30, просмотров: 228, комментариев: 0

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