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​Ставка по льготной ипотеке в СНГБ от 11,25%

Вы можете оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в СНГБ

​Ставка по льготной ипотеке в СНГБ от 11,25%
Фото: СНГБ

Несмотря на общее повышение ставок, ставки по ипотеке с господдержкой остаются по-прежнему самыми низкими. Вы можете оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройках, в том числе по договору участия в долевом строительстве по льготной ставке!

Основные условия кредита:

- ставка от 11,25%*

- сумма до 12 000 000 руб.**

- срок до 30 лет

- первоначальный взнос не менее 15%

- учет материнского капитала

Оформить заявку

Предложение действительно до 01.07.2022 включительно.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­* Если клиент не относится к категории «зарплатный клиент» размер процентной ставки увеличивается на 0,25% годовых. При отсутствии документов, подтверждающих исполнение, либо продление условий по личному страхованию и / или страхованию Недвижимого имущества размер процентной ставки увеличивается на 1%.

** До 12 млн. руб. (вкл.) для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для иных регионов – до 6 млн. руб. (вкл.).


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Сегодня в 16:01, просмотров: 187, комментариев: 0

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