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​Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 лучших доходных карт апреля

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших доходных карт в апреле 2022 года

​Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 лучших доходных карт апреля
Фото: Банк Уралсиб

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших доходных карт в апреле 2022 года, по версии портала Банки.ру. Эксперты портала выбрали три выгодные карты апреля с процентом на остаток и кэшбэком, которые почти не уступают по доходности вкладам и накопительным счетам. Доходная карта — это любая дебетовая карта, по которой банк начисляет проценты на остаток по счету. При этом деньгами на карточках, в отличие от средств на депозитных счетах, можно пользоваться без ограничений: расплачиваться ими за покупки, обналичивать в банкоматах и переводить на другие счета.

Аналитики портала среди преимуществ продукта отметили высокий доход по карте: доходность «Прибыли» находится на уровне лучших предложений по вкладам – до 23% годовых, такая ставка предлагается новым клиентам в первые два месяца после получения карты. Для действующих клиентов – ставка 18%. Дополнительный плюс «Прибыли», по мнению аналитиков – то, что проценты начисляются не на минимальный, а на ежедневный остаток по карте. За покупки «Уралсиб» выплачивает еще кешбэк в размере от 1% до 3%.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Для новых держателей* карты «Прибыль» Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку на остаток собственных средств. В первый месяц после открытия карты на остаток средств до 1 млн рублей включительно – начисляется 23% годовых, вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц после открытия карты на остаток средств до 1 млн рублей включительно – 23% годовых при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**. С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов – 18% на остаток собственных средств до 1 млн рублей включительно, при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.

**При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 174, комментариев: 0

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