16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Инфляция для вас - это...
Комментировать
0
Сколько должен стоить доллар?
Комментировать
0
Больше опросов

Квартал «Булгаков» - создан, чтобы вдохновлять

Несколько причин для покупки квартиры в квартале «Булгаков»

Квартал «Булгаков» - создан, чтобы вдохновлять

Эстетика и продуманные технические решения квартала «Булгаков» — тема, на которую хочется говорить как можно подробнее. Ведь каждая деталь здесь проходит тщательный отбор специалистом и создает особенный облик квартала.

Архитектурная подсветка

Одна из особенностей квартала — неповторимый дизайн фасада. Он выполнен в естественных мягких цветах, что подчеркивает изысканный стиль домов. Вечером фасад украшает архитектурная подсветка которая разрабатывалась по индивидуальному проекту. Ее протяженность 400 метров. 268 светильников и выразительно подчеркивают архитектуру домов, лаконичность, строгость линий и элементы фасада.

При проектировании архитектурно-художественной подсветки учтена каждая деталь: внешний облик фасада, а также отсутствие засветов в окна для комфорта жителей. Расчеты проводились с помощью специальной программы Dialux, одной из самых функциональных сервисов для выполнения светотехнических расчетов.

С любого ракурса, в любое время дня и ночи - архитектура квартала «Булгаков» будет вдохновлять жителей и гостей.

Французские балкончики

Художественная ковка балкончиков сделана по индивидуальному эскизу. Благодаря сочетанию линий, архитектурный элемент завершает образ здания, придает оригинальный и парадный вид. В квартире изящная деталь украсит любой вид из окна.

Они сочетают в себе простоту и утонченность, сдержанность и шик. Делают интерьер и экстерьер элегантным, создают атмосферу изысканности в духе классицизма.

Брендированный забор

По индивидуальному заказу будет выполнен и забор, что огораживает территорию дома. Его протяженность - 160 м, а высота - 2 метра. Он прошел путь от эскизов на бумаге до воплощения в металле исключительно для будущих жителей квартала «Булгаков».

Неповторимый вид забору придают вензеля. Обычно это художественно переплетенные первые буквы имени, фамилии. В квартале «Булгаков» используется прописная буква «Б». Она полностью повторяет оригинальное написание этой буквы самим Михаилом Афанасьевичем Булгаковым в первых редакциях своих произведений, которые автор всегда писал только от руки и строго в тетрадях.

Продуманные коммуникации

В квартирах квартала «Булгаков» счетчики и коллекторы вынесены в места общего пользования, благодаря чему при ремонте нет необходимости выделять специальные ниши или делать коробы. А также в квартирах периметральная система отопления. Достоинством такой системы является возможность скрытой разводки.

Таким образом коммуникации в квартире никак не помешают реализации стильного дизайн-проекта.

Телеметрия

В квартирах квартала «Булгаков» установлены счётчики с системой телеметрии.

Что это значит? Данные показаний счетчиков передаются автоматически в управляющую компании. Каждому собственнику создается учетная запись в системе EVO, где есть функция автоматической передачи данных. Таким образом формируется таблица показаний за весь период.

Для того, чтобы посмотреть показания собственнику необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. Показания обновляются ежедневно, данные можно смотреть в любое время.

Хотите знать о квартале «Булгаков» еще больше? Приглашаем на персональную консультацию с менеджером. Звоните, чтобы забронировать удобную дату и время встречи: 8 (3462) 77-95-89

Ознакомиться с планировками вы можете на сайте sstym.ru


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:14, просмотров: 220, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 696
  2. В Сургуте устранили обвал грунта на разделительной полосе 558
  3. В Сургуте в ДТП с грузовиком пострадал 79-летний мужчина 539
  4. В ХМАО снова подскочила заболеваемость коронавирусом 538
  5. ​Потребление и разум 497
  6. В Югре подорожали иностранные и отечественные лекарства 470
  7. Торговые павильоны с напитками и едой появятся в четырех местах Сургута 468
  8. Власти рассказали, что и насколько подорожало в ХМАО 406
  9. РБК: на улицы российских городов могут вернуться «бомбилы» 389
  10. Недобросовестных подрядчиков наказали рублём за некачественную уборку снега в Сургуте 349
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 3632
  2. ​Развязка сияет, что дальше? 3418
  3. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 3189
  4. ​Сургутян ждет большой плюс 3167
  5. В Нижневартовске на школьника напали две бездомные собаки 3032
  6. ​Аномальные погодные условия проверили городскую энергосистему на прочность 2880
  7. ​Ислам сегодня // Тагир хазрат Саматов 2824
  8. Первый в регионе Центр социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан открылся в Сургуте 2230
  9. ​В Излучинске погибли два подростка 2156
  10. Максим Слепов: «Надеемся, что коронавирус перейдет в разряд сезонных острых респираторных вирусных инфекций» 1989
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 7650
  2. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 5922
  3. Потребительские патриоты 5588
  4. ​«А мы будем!..» 5342
  5. ​Переобулись 5289
  6. ​Испанский стыд 4837
  7. ​Здравствуй, здравый смысл? 4560
  8. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4351
  9. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4241
  10. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 4071

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика