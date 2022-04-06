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​Проект «Жизнь – Священный дар» продолжает дарить жизни!

Ежегодные итоги конкурса «Жизнь – Священный дар» подведут в апреле

​Проект «Жизнь – Священный дар» продолжает дарить жизни!
Фото: СНГБ

Более 10 лет на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, при активной поддержке департамента здравоохранения Югры и Ханты-Мансийской Митрополии, проводится конкурс «Жизнь – Священный дар», основная цель которого – сохранение жизни детей в период их внутриутробного развития, путем оказания социально-психологической помощи кризисным беременным.

07 апреля в 14:30 будут подведены ежегодные итоги конкурса. Награждение победителей пройдет в формате онлайн-трансляции на базе Сургутской городской клинической поликлиники №1.

Традиционно генеральным спонсором мероприятия выступает Сургутнефтегазбанк.

В рамках конкурса поощряется деятельность врачей в деле сохранения жизни детей до рождения.

Победители буду определены по нескольким номинациям:

- «Медицинская организация в защиту жизни»;

- «Личный вклад - в защиту жизни»;

- «Лучший психолог доабортного консультирования»;

- «Инициатива в защиту жизни».

Благодаря мероприятиям проекта «Жизнь – Священный дар» за 2021 год сохранили беременность 918 матерей, из них 171 женщина из Сургута. Всего за все время проведения Конкурса в округе сохранили жизнь 7113 малышам. Социальную значимость данного проекта сложно переоценить, так как защита материнства и детства – одна из приоритетных задач нашей страны. В последние годы в рамках демографических программ оказывается всестороння поддержка семьям с детьми.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 56, комментариев: 0

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